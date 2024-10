NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni mit "Buy" und einem Kursziel von 17 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Ölkonzern an die Abspaltung des britischen Fördergeschäfts angepasst, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sollte sich weiterhin besser als die Branche entwickeln./gl/he;