ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige, dass das "Satelliten-Modell" des Ölkonzerns funktioniere, schrieb Analyst Joshua Stone am Freitagabend. Seit Jahresbeginn hinke Eni der Branche hinterher. Doch nun verbessere sich das Chance/Risiko-Profil. Eni habe zum zweiten Mal in Folge die Erwartungen an den operativen Barmittelzufluss übertroffen, komme mit dem Verkauf von Aktivitäten überraschend schnell voran und erhöhe die Schlagzahl bei den Aktienrückkäufen./gl/ag;