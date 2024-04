ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die operativen Ergebnisse hätten vom Geschäftssegment Erschließung und Förderung profitiert, schrieb Analyst Joshua Stone in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei zwar gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet./bek/jha/;