NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Er habe den Kapitalmarkttag des Versorgers positiver verlassen, als er hineingegangen sei, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden zweiten Studie. Die Dividende werde für die Kapitalmarktstory der Italiener zu einer immer wichtigeren Säule - und sie sollte steigen./ajx/jha/;