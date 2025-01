NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,00 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der hohen Transparenz und Sicht in die künftige Geschäftsentwicklung halte er das Risiko-Ertrags-Verhältnis des italienischen Versorgers für überzeugend, schrieb Analyst Arturo Muruna in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Etwa 90 Prozent des operativen Ergebnisses in den Jahren 2025 bis 2027 sei bereits vertraglich fixiert./ck/bek;