NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Wie Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er mit einem operativen Neunmonatsergebnis in Höhe von 15,9 Milliarden Euro, was ein Anstieg um mehr als ein Viertel im Vorjahresvergleich sei. Getrieben sei dies wohl von einer deutlichen Erholung der Wasserkraft-Aktivitäten in Italien und dem kapazitätsgetriebenen Wachstum mit Alternativen Energien./tih/he;