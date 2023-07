NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach dem dritten Geschäftsquartal von 540 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der Fluggesellschaft und auch ihre Prognosen für das erste Quartal 2023/24 seien ermutigend, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he;