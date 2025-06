Optimismus in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.23 Prozent auf 8’884.92 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.673 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’864.35 Punkte an der Kurstafel, nach 8’864.35 Punkten am Vortag.

Bei 8’896.88 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’843.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.532 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’604.98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’540.97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’215.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7.56 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8’908.82 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’544.83 Punkte.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 3.31 Prozent auf 31.20 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2.68 Prozent auf 21.46 GBP), BT Group (+ 2.57 Prozent auf 1.85 GBP), BP (+ 1.90 Prozent auf 3.81 GBP) und Fresnillo (+ 1.87 Prozent auf 14.14 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen easyJet (-3.82 Prozent auf 5.59 GBP), JD Sports Fashion (-3.76 Prozent auf 0.77 GBP), Intermediate Capital Group (-3.48 Prozent auf 19.71 GBP), International Consolidated Airlines (-3.15 Prozent auf 3.29 GBP) und RS Group (-3.01 Prozent auf 5.65 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 100’521’358 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198.982 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

2025 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch