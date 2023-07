NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe mit ihrem Vorsteuerergebnis die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen und den Ausblick für die Kennziffer angehoben, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Briten brächten aber immer noch ein starkes Schlussquartal, um ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2022/23 zu erreichen./gl/mf;