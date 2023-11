NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Easyjet nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Der Billigflieger habe den positiven Trend bei den Umsätzen pro Sitzplatz fortgesetzt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellten Kosten lägen sowohl unter den Markterwartungen als auch unter seinen Annahmen./bek/ajx;