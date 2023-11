ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Er begrüße zwar die Bemühungen der Online-Apotheke, von der Einführung des elektronischen Rezepts zu profitieren und Marktanteile in einem wahrscheinlich wachsenden Markt zu gewinnen, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese reichten aber nicht aus./gl/he;