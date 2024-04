FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei aber die Erkenntnis, dass im Laufe der Woche eine Lösung in Betrieb genommen werde, um E-Rezepte digital einzulösen./tih/gl;