DocMorris-Aktie legt zu: Zulassung für CardLink in Deutschland verlängert - Redcare Pharmacy steigt

So hat die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik die Zulassung für die in die App integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert.

Die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) bleibe damit weitehrin möglich, teilte die Versandapotheke am Dienstag mit. Zudem sei auch der Übergang zur Nachfolgetechnologie PoPP (Proof of Patient Presence) sichergestellt. Diese Technologie soll deutschlandweit eingeführt werden und die kontaktlose Nutzung der eGK ohne PIN ermöglichen.

Gematik verlängert Redcares CardLink-Zulassung bis 2027 - Akite

Redcare Pharmacy hat ebenfalls eine Verlängerung der CardLink-Lösung für E-Rezepte durch die Gematik erhalten. Kunden können ihre E-Rezepte somit weiterhin digital in der seit Mai 2024 verfügbaren Shop-Apotheke-App einlösen. Zuvor hatte bereits DocMorris mitgeteilt, eine Verlängerung der Produktzulassung bis zum 31. Januar 2027 erhalten zu haben.

Damit ist für beide Wettbewerber der Zugang zum deutschen E-Rezepte-Markt während des Übergangs zur Nachfolgetechnologie PoPP (Proof of Patient Presence) gesichert.

Die DocMorris-Aktie legt an der SIX zeitweise 2,4 Prozent auf 7,68 Franken zu. Für die Redcare Pharmacy-Aktie geht es im XETRA-Handel derweil um 0,65 Prozent aufwärts auf 92,80 Euro.

awp / DOW JONES