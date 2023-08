HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DocMorris nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die aktuellen Resultate stützten die fortschreitende Erholung der Online-Apotheke, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zwar verliere DocMorris nach wie vor Marktanteile an den Wettbewerber Redcare Pharmacy , habe aber das Geschäft stabilisiert und dürfte bald wieder zu Wachstum zurückkehren./edh/mis;