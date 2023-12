DocMorris 67.58 CHF -0.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Agentur Gematik habe am Montag im Rahmen einer Gesellschafterversammlung eine Lösung zur mobilen Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte ohne Kennwort (PIN) abgesegnet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit werde für Online-Apotheken ein Meilenstein erreicht. Ein negativer Aspekt sei aber, dass sich die Einführung der Lösung verzögere. Erste Zulassungsprozesse sollten erst anlaufen, sobald die Spezifikationen im ersten Quartal feststünden./tih/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 09:11 / CET

