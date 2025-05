NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2850 Pence belassen. Niedrigere Einfuhrzölle Indiens auf Scotch-Whisky auf Bundesebene seien ein "seltener Sonnenstrahl", schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Margen auf dem indischen Markt sehr niedrig, der indische Markt trage rund zwei Prozent zum operativen Ergebnis des Spirituosenherstellers bei./rob/bek/la;