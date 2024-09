NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Lebensmittelhersteller habe vor seiner Hauptversammlung zwar einige Angaben zur Geschäftsentwicklung gemacht, den mittelfristigen Ausblick aber nicht wiederholt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus ihrer Sicht ist das bisherige Gewinnziel (EPS) für 2025 ebenso wie die mittelfristigen Wachstumsziele zu ambitioniert./mf/gl;