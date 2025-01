NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Analyst Edward Mundy zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie etwas vorsichtiger als die Konsensschätzungen für die Zahlen des Spirituosenherstellers. Das gelte für die Absatzregionen Nordamerika, Europa und Afrika, mit Blick auf Asien-Pazifik sei er optimistischer eingestellt als die durchschnittlichen Erwartungen am Markt./bek/ajx;