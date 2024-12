NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der gestiegene Umsatz pro Paket beim US-Konzern Fedex zeuge von enormer Preisdisziplin im Markt, schrieb Analystin Alexia Dogani in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Sie sieht dies positiv für das so wichtige Express-Geschäft von DHL. Das Ergebnis von DHL Express dürfte sich gegenüber dem dritten Quartal immens verbessert haben./ag;