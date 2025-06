Barclays Capital: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Volumina im europäischen Logistiksektor sollten sich im zweiten Quartal behauptet haben, doch bei den Frachtraten erwarte er einen Rückgang gegenüber dem ersten Quartal, schrieb Marco Limite in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Zudem hielten die Makro-Risiken im zweiten Halbjahr an. Die Reedereien Moller-Maersk und Hapag-Lloyd dürften an ihren Ausblicken festhalten und ZIM könnte die Ziele nach oben hin konkretisieren. Risiken sieht der Experte dagegen bei Kuehne + Nagel und DHL. Bei DSV sehe es zwar gut aus. Doch für die ersten Monate nach der Übernahme von Schenker sei Vorsicht geboten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.8 Prozent auf 39.28 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 3.26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 652’945 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 21.5 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

