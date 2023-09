LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat DHL Group nach zwei Investoren-Veranstaltungen des Logistikkonzerns in dieser Woche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Während der Chef der Sparte DHL Supply Chain die attraktiven mittelfristigen Wachstumschancen durch Auslagerungen und Verschiebungen in der Lieferkette umrissen habe, habe der Chef von DHL Express Americas Einblicke in diese Region geliefert, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/tih;