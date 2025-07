SAP 232.05 CHF -5.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Add" belassen. Ergebnisseitig seien die Erwartungen einmal mehr übertroffen worden, schrieb Knut Woller am Mittwoch. Die Jahresziele seien bestätigt worden, aber zumindest beim operativen Non-IFRS-Ergebnis gebe es nach dem ersten Halbjahr Spielraum nach oben./rob/ag/gl;

