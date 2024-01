NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Alexander Irving rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für die europäischen Logikstikunternehmen 2024 mit Besserung. Der seit 2022 belastende Abbau von Lagerbeständen sollte der Vergangenheit angehören, schrieb er. Eine Erholung der Luft- und Seefracht spiegele sich noch nicht in den Konsensschätzungen wider. Profitieren sollten davon Speditionen wie DHL./gl/edh;