NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Logistiksektor schienen sich wettbewerbsbereinigt zu bessern, insbesondere im Asien-Europa-Verkehr bei der Seefracht, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Containerschifffahrt und insbesondere Maersk dürften angesichts der fast durchgängig pessimistischen Stimmung und der historisch niedrigen Bewertung am stärksten vom Abbau der Lagerbestände profitieren. Aber auch die Luftfrachtraten hätten im vierten Quartal einen saisonalen Aufschwung verzeichnet./edh/gl;