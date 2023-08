NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Der letzte Mega-Deal in der Speditionsbranche könnte unmittelbar bevorstehen, spekulierte Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Übernahme der Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker durch die DHL Group würde die Regierungskoalition in Berlin zweifelsohne freuen. Angesichts der begrenzten Erfolge von DHL beim Wachstum durch Übernahmen dürften die Anleger jedoch das Umsetzungsrisiko in den Vordergrund stellen./edh/la;