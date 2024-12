LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 37,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Marco Limite sieht bei den Logistikkonzernen DHL, DSV und Kühne + Nagel leichte Risiken für die Markterwartungen an 2025. Dies schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Denn im kommenden Jahr gebe es wohl eine Normalisierung der Frachtraten auf See und in der Luft. Der Frachtverkehr auf der Straße bleibe konjunkturbedingt mau./ag/bek;