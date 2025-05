NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sorgen rund um das US-Geschäft seien überzogen, schrieb Akhil Dattani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. T-Mobile US habe einen starken Start ins Jahr gehabt./rob/bek/ag;