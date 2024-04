FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 26,50 Euro je Aktie belassen. Der Telekomkonzern könnte über seine Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US deutlich von möglichen Unternehmenssteuersenkungen in den USA profitieren, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx;