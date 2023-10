FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Telekom von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nachdem die Tochter T-Mobile US einen soliden Quartalsbericht vorgelegt und den Ausblick auf 2023 erneut leicht angehoben habe, dürfte auch der Mutterkonzern die Jahresziele etwas erhöhen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Schätzungen für 2023 und die Folgejahre ebenfalls leicht nach oben./edh/ajx;