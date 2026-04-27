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27.04.2026
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28.04.2026 08:10:05

Deutsche Börse Outperform

Deutsche Börse
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Oddo BHF 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
265.70 € 		Abst. Kursziel*:
12.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
267.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.36%
Analyst Name::
Roland Pfänder 		KGV*:
-
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