NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Veräußerungen in Asien seien das, was der Markt vom Essenslieferanten erwarte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein möglicher Verkauf von Aktivitäten in Lateinamerika werde indes als unwahrscheinlich erachtet./ajx/edh;