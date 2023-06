NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Es sei zwar noch zu früh, um die Sanierung des Lebensmittelkonzerns als eindeutigen Erfolg zu beschreiben, aber es gebe genügend positive Anzeichen, um optimistisch zu bleiben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ajx;