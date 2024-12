NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit nur begrenzten Auswirkungen der US-Zollpolitik auf europäische Kapitalgüterwerte. Am stärksten gefährdet könnten SKF, Dowlais und Daimler Truck sein, während Vesuvius, RHI Magnesita und Coats zu den möglichen Nutznießern zählten. Generell bleibe der Hintergrund für den Sektor förderlich, doch empfiehlt er angesichts mittelfristig attraktiver Treiber in den Bereichen Energieeffizienz, Automatisierung oder Elektrifizierung selektiv vorzugehen - unter anderem Siemens-Aktien oder Daimler Truck böten hier Chancen./tih/tav;