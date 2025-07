NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe vor seinem Kapitalmarkttag an diesem Dienstag ein 2 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Nick Housden in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dies als Kurs-unterstützend an und als eine Bestätigung seiner Einschätzung, dass die Aktie attraktiv bewertet sei. Daimler habe großes Potenzial zur Beschaffung von Barmitteln./ck/he;