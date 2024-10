NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Geschäftszahlen von J.B. Hunt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit ihrem Zahlenwerk habe die US-Großspedition die Quartalsberichtssaison der US-Logistik eingeläutet, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im für Daimer Truck relevanten Schwerlastsegment von J.B. Hunt habe die Konsensschätzung übertroffen, der Umsatz sei hingegen geringer gewesen als erwartet. Unter dem Strich werte Housden das Zahlenwerk für Daimler Truck und die Branche "vorsichtig positiv"./bek/ck;