NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Jahresziele bestätigt, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Nettoschulden geringfügig höher als im Durchschnitt von den Analysten erwartet./rob/tih/ck;