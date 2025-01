KFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Analyst Holger Schmidt verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine positive Auftragsentwicklung beim Konkurrenten Volvo und sieht darin ein fru?hes Signal fu?r eine Trendwende in der Nutzfahrzeugbranche. Die Fortsetzung der guten Preisrealisierung lasse positive Rückschlüsse für die beiden deutschen Lkw-Hersteller Daimler Truck und Traton zu./tih/mis;