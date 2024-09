FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Daimler Truck auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Der neue eActros des Nutzfahrzeugherstellers überzeuge, doch die Geschäfte in Europa blieben schwach, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht Handlungsdruck zur Kostenoptimierung und Nachholbedarf im Servicegeschäft. Hoffnung gebe indes das Nordamerika-Geschäft mit stabilen Preisen, rückläufigen Lagerbeständen und frühen Erholungssignalen./gl/men;