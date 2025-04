Daimler Truck-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Daimler Truck-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen für die europäische Lkw-Branche am Mittwoch unter anderem an schwächere Auslieferungszahlen von Daimler Truck und Traton an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:12 Uhr um 0.8 Prozent auf 33.67 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15.83 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 264’863 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 8.6 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren.

