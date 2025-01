NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall sprach in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar von positiven Investitionssignalen der US-Spedition JB Hunt. Die Amerikaner wollten im laufenden Jahr 700 bis 900 Millionen US-Dollar ausgeben und damit mehr als im Vorjahr. Bis zu 700 Millionen Dollar davon werden wohl in die Flottenerneuerung fließen. Dies sei der wichtigste Indikator für den Lkw-Absatz./la/ag;