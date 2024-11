HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht an. Die gezeigten Trends dürften sich fortsetzen./ag/mis;