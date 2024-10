FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften einen Auftragsrückgang belegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Wie die Konkurrenten dürfte das Unternehmen aber an seinen Preisen festhalten./gl/ag;