NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 95 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Mediensektor sei 2024 das dritte Jahr mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen in Folge gewesen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Wachstumsschwäche Chinas und ein etwaiger Zollstreit beträfen die Branche nicht. CTS Eventim habe sich zudem in den vergangenen Jahren großartig entwickelt./bek/stw;