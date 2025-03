NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach endgültigen Zahlen des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Diese seien stark und deckten sich mit den Eckdaten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/la;