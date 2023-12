MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen für die ersten neun Monate von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Resultate bezeichnete Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie als sehr stark und besser als erwartet. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz und die Ergebnisse des Ticketvermarkters und Eventveranstalters in diesem Jahr./bek/tih;