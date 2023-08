LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro anlässlich von Medienberichten über eine vom Ölkonzern Adnoc erwogene Aufstockung eines kolportierten Übernahmeangebots auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Auch die in Aussicht gestellten 60 Euro je Aktie erschienen immer noch niedrig, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Betrag könne aber ausreichen, um Übernahmegespräche zu beginnen, da die Aktie des Kunststoffkonzerns in der jüngsten Vergangenheit selten über diesem Niveau gehandelt worden sei./edh/mis;