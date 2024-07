ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 41 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz dürften sich erholt haben, allerdings bei schwächeren Margen, schrieb Analyst Geoff Haire in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er liegt beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) zwei Prozent unter dem Konsens. Im Kursziel berücksichtigt er nun eine mögliche Übernahmeofferte durch Adnoc in Höhe von 62 Euro je Aktie./ag;