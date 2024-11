NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 18,00 auf 18,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht seine Gewinnprognose für 2024 angesichts höherer Erträge bei einer geringeren Steuerquote an. Die Änderungen für die Folgejahre fielen kleiner aus./ag/gl;