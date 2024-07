ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank nach bislang gutem Lauf der Aktien in diesem Jahr auf "Buy" belassen. Das Kursziel passte Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie leicht von 18 auf 18,10 Euro an. Geringfügig erhöhte Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2026 resultierten aus einem besseren Gebührenwachstum und vorteilhaften operativen Kostenprognosen. Im zweiten Quartal erwartet er ein recht robustes Nettozinsergebnis, aber den Einfluss vieler Einmaleffekte./tih/zb;