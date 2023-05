FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Bericht des IT-Dienstleisters liege insgesamt hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Erreichen der Jahresziele sei damit keineswegs in trockenen Tu?chern./edh/zb;